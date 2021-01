Certifikat ni pokal za nabiranje prahu

V nadaljevanju preberite:

Nekaj manj kot 1700 podjetij iz 120 držav, od tega 529 v Evropi, je prejelo mednarodni certifikat Top Employer za leto 2021. Z njim istoimenski nizozemski inštitut potrjuje najboljše kadrovske prakse. V Sloveniji so ga pridobila štiri podjetja.

»Certifikat ni nagrada in njegov namen ni kitenje z nazivom, ampak je dokaz visoke ravni razvitosti orodij in ponudbe našim zaposlenim, da so lahko še uspešnejši in učinkovitejši ter konkurenčni, kar pomeni, da je bolj uspešen tudi delodajalec,« je povedala kadrovica enega od njih.