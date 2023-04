Dolgoletni direktor JPMorgana bo pričal v povezavi z Epsteinom

Jamie Dimon, izvršni direktor banke JPMorgan Chase & Co., bo pod prisego pričal v zvezi z odnosom zdaj že pokojnega spolnega delinkventa Jeffreyja Epsteina in banke, ki jo vodi od leta 2005.

Pija Kapitanovič

Zaslišanje uglednega bančnika bo potekalo v začetku maja, je dejal Brad Edwards, odvetnik, ki zastopa ženske, ki trdijo, da jih je Epstein spolno zlorabil. Največjo ameriško banko tožijo zaradi finančnega omogočanja trgovine z ljudmi. Financial Times navaja, da v preiskavi ni bilo najdenih zapisov, ki bi nakazovali na to, da je bil Dimon neposredno v stiku s Epsteinom ali da bi bil vključen v kakršno koli razpravo o tem, da bi ga banka morala obdržati kot komitenta po tem, ko so v javnost prišle prve informacije o njegovem početju.

Kakšna točno naj bi torej bila v omogočanju zlorab neposredna vloga banke, kjer je bil Epstein komitent od leta 2000 do 2013, ni jasno. Znano je, da se mora banka na sodišču braniti dveh civilnih tožb, ki zahtevata odškodnino zaradi poslovanja z Epsteinom: obe – ena je skupinska tožba domnevnih žrtev, druga pa prihaja z ameriških Deviških otokov – navajata, da je banka s sedežem v New Yorku v omenjenem obdobju »ignorirala opozorila o Epsteinu in kljub temu z njim poslovala in ustvarjala dobiček«. JPMorgan je Epsteina odslovil leta 2013.

V začetku tega meseca je JPMorgan vložil tožbo proti Jesu Staleyju, nekdanjemu šefu zasebnega bančništva, ki je skrbel za investitorje, kot je bil Epstein. Staley, ki je po tem, ko ga je JPMorgan odgnal, postal izvršni direktor družbe Barclays Plc., je bil domnevno prijatelj z Epsteinom, z njim si je menda izmenjal več kot tisoč elektronskih sporočil, vendar je kasneje izrazil obžalovanje zaradi tega in zanikal kakršno koli vpletenost v njegove seksualne dejavnosti.

Osebni interesi pred interesom banke

JPMorgan v tožbi trdi, da je Staley prikrival informacije o Epsteinu, medtem ko je njegovo »namerno in nezaslišano ravnanje« pripeljalo do povezovanja banke z njim. Staley je od leta 2006 do svojega odhoda iz JPMC leta 2013 vztrajal pri zaščiti Epsteina pred poskusi JPMC, da bi prekinil razmerje z njimi, izpuščal je bistvene informacije in dajal napačne navedbe ter s tem »postavil svoje osebne interese pred interese podjetja«, trdijo bančni odvetniki. Stanley je bil po navedbah medijev v nekem trenutku obravnavan kot morebitni naslednik sedanjega izvršnega direktorja Jamieja Dimona, zato so takšne obtožbe banke proti nekdanjemu vodilnemu po mnenju nekaterih znak, da banka le išče grešnega kozla, s katerim bi oprala svoje ime v povezavi s spolnim predatorjem, čeprav obtožbe proti njej za zdaj ne kažejo neke resne utemeljenosti o tem. Dimonu, po izobrazbi ekonomistu in psihologu, bo sodišče verjetno uspelo prepričati, da je banka pod njegovim vodstvom želela prekiniti povezave z odmevnim škandaloznim primerom, a da za njegova dejanja kljub vsemu ne more biti odgovorna, kajti po tej logiki bi morali biti odgovorni tudi vsi tisti, ki so kadarkoli prejeli denar od Epsteina, teh pa ni malo.

Tako bo verjetno obveljalo to, kar je leta 2008 ob finančnem zlomu dejal ameriški predsednik Barack Obama o Dimonu: »Mislim, da ga ne bi smeli kaznovati, ker je zelo dobro opravljal svoje delo.« Jamie Dimon velja za enega najvplivnejših poslovnežev na svetu, njegova neto vrednost pa je ocenjena na več milijard dolarjev. Je tudi kritik vladnih politik in velik zagovornik svobodne podjetniške pobude. Od leta 2015, ko je bil sprejet pariški sporazum, do leta 2021 je JPMorgan Chase v financiranje fosilnih goriv vložil 317 milijard dolarjev, kar je za okoli tretjino več kot druge banke, s čimer si je prislužil kar nekaj kritik okoljevarstvenikov.