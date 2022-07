Kolektor predstavil projekt ATP 4.0.

Namen dneva odprtih vrat je družinskim članom naših zaposlenih, sodelavcem v drugih Kolektorjevih podjetjih, upokojencem in prijateljem predstaviti reorganizacijo podjetja v Kolektorjev kompetenčni center za hibridne komponente in tehnološki preporod, ki ga je Kolektor ATP iz Postojne doživel v zadnjih petih letih, so sporočili iz Kolektorja. Kolektor ATP izvaja projekt ATP 4.0, ki ga sofinancirata EU in MGRT. Realiziranih je bilo veliko investicij v razvoj sodobnega industrijskega okolja 4.0 in krepitev tehnološkega centra za hibridne komponente. Gre za postavitev demonstracijskega fleksibilnega z umetno inteligenco podprtega industrijskega okolja 4.0 za hibridne komponente.