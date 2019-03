Tri leta, tri države, tri vloge, nešteto priložnosti

»Študijski program je namenjen ustvarjanju prihodnjih vodij, saj simulira različne situacije in okolja, v katerih bodo izbrani kandidati vzporedno izvajali več projektov na različnih področjih. Tako bodo izbrani kandidati pridobili vsa znanja, ki jih potrebujejo v svoji prihodnji karieri, ne glede na to, v katero smer se bo razvijala,« je o priložnosti za nedavne dodiplomske in podiplomske študente o programu Mars Leadership Experience povedala Tzvetelina Tzoneva, odgovorna za osebje in organizacijo poslovnih partnerjev za države Zahodnega Balkana (Slovenija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina), Mars.

Kdo se lahko prijavi?

• Vsi, ki so radovedni in se ne bojijo prevzeti pobude ali sprejeti izzivov.

• Nekdo, ki se rad uči, raste in se nenehno izboljšuje.

• Bodoči vodja z željo po poklicnem razvoju na področju izdelkov široke potrošnje, ki tekoče govori angleško in je pripravljen potovati po Evropi in južni Afriki.



Kako se prijaviti?

Vsi, ki se najdejo v zgornjem opisu in si želijo uresničiti sanje s programom Mars Leadership Experience ter tako začeti svojo kariero v enem največjih prehrambnih podjetij na svetu, v družbi Mars, Inc., lahko do 29. marca 2019 svojo prijavo oddajo na spletni strani mars.ambertrack.co.uk

»Prijavite se, prijavite se, prijavite se! To je edinstvena priložnost, ki vam omogoča rast, tako zasebno kot profesionalno. Izpostavljeni ste številnim oviram in izzivom, ki vam pomagajo postati boljša oseba.« Tako je svojo odločitev, da sprejme priložnost znotraj programa Mars Leadership Experience opisal Anže Bernik, 24-letni Slovenec, ki danes živi na Dunaju in v podjetju Mars opravlja naloge koordinatorja promocijskih postavitev izdelkov znotraj trgovine.Program Mars Leadership Experience je triletni plačani podiplomski program, ki ga izvajajo v državah Mars Multisales Europe ali južni Afriki ter nedavnim dodiplomskim in podiplomskim študentom družboslovnih smeri, predvsem absolventom ekonomije, ponuja edinstveno priložnost pripraviti se na prihodnje karierne priložnosti znotraj družbe Mars, Inc.Zaposleni družbe Mars v sklopu programa sodelujočim študentom pomagajo pri usvajanju strokovnih vodstvenih veščin, saj študenti kreativno sodelujejo pri razvoju različnih projektov, sodelujejo pri njihovi uresničitvi, predstavljajo projekte na lokalni in tudi na globalni ravni, razvijajo vodstvene sposobnosti in dobijo priložnost odločanja in še in še. Izbrane kandidate čaka kar težka naloga s številnimi izzivi in hitrim tempom.Izbrani kandidati bodo začeli svojo kariero s triletnim plačanim podiplomskim programom v enem največjih prehrambnih podjetij na svetu – Mars, Inc. Prvih 12 mesecev programa bodo izbrani kandidati delali na Dunaju v Avstriji. V prvem letu so kriti tudi stroški bivanja na Dunaju. Po uspešno opravljenem pregledu razvoja ob koncu bodo imeli izbrani kandidati priložnost naslednji dve leti delati v dveh različnih državah v Evropi ali južni Afriki.Izbrani kandidati bodo dobili tudi svojega mentorja – osebo, ki je pred kratkim končala isti program, njihov napredek pa se bo nenehno spremljal, da bi se lahko bolje osredotočili na prihodnjo poklicno pot.