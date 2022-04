Veleposlaništvo Italije: razpis za delovno mesto

Veleposlaništvo Italije v Ljubljani razpisuje prosto delovno mesto za nedoločen čas, za eno osebo, zaposleno v tajništvu. Rok za oddajo prošenj je 26. maj 2022.

Več informacij in prijavni obrazec: www.amblubiana.esteri.it.

L’Ambasciata d’Italia in Lubiana bandisce un concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di una persona per compiti di segreteria. Scadenza per l’invio delle domande 26 maggio 2022.

Per maggiori informazioni e modulo di partecipazione www.amblubiana.esteri.it.

Naročnik oglasne vsebine je Veleposlaništvo Italije v Ljubljani