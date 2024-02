Gorski raj v kraljestvu Zlatoroga

Čisto na koncu Bohinjske doline se nad prepadnimi strminami Ukanca razprostira gorska planota, kjer so se vse do danes ohranile starodavne legende o bajeslovnem Zlatorogu, velikem belem kozlu z zlatimi rogovi, čuvarju zaklada in nesmrtnem simbolu slovenskih gora. Prostrana Komna, obdana z vencem Bohinjsko-Tolminskih gora, je znana kot kraljestvo Zlatoroga. Tukajšnja najimenitnejša gora – 1977 metrov visoki Bogatin, kar pomeni tudi bogataš – je sicer skromna po višini, a je zaradi legende o zakladu postala gora simbol. Najlepša slovenska gorska pravljica o iskanju Zlatorogovega zaklada, ki se skriva prav v srcu Bogatina, je dandanes prispodoba za tisto skrivnostno slo, ki ljubitelje gora kliče v svet skalnih vršacev.

