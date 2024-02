Nova dimenzija kampiranja

Vse več zelenega, vse več miru, vse več luksuza in vse več pristnosti. Turistični trendi se že nekaj časa premikajo v to smer, kar je prepoznal tudi istrski podjetnik Darko Banko iz vasice Banki blizu Tinjana v zaledju Istre. Prav zato se v nasprotju s številnimi vlagatelji v zadnjih desetih letih ni odločil zgraditi vil z bazeni in slediti vsesplošni usmeritvi na največjem hrvaškem polotoku, posebno v njegovem zaledju.

Namesto tega je vložil v kamp, daleč od morja in gneče, ki bo od pomladi lahko sprejel do 400 gostov in bo ustvarjal dodano vrednost tako njegovi družini kot skupnosti. Po koncu naložbe bo to največji kamp v osrednji Istri in eden največjih v celinski Hrvaški. Del kampa, ki se razprostira na treh hektarih blizu vasice Banki, ki šteje samo okrog 30 prebivalcev, so odprli že lani avgusta in številni kampisti so se vanj zaljubili na prvi pogled. Je vzorčni primer tega, kar bo celoten kamp ponujal gostom v prihodnje. Rokave bodo odločno zavihali to predsezono, ko bo na voljo 54 parcel, 39 mobilnih hišk in šest glamping šotorov.

