2TDK bo izbral izvajalca

Aprila podpis pogodbe, nato začetek del

Predvidoma danes oziroma v teh dneh bo 2TDK oddal naročilo za še drugi odsek nove železniške proge med Koprom in Divačo. Edini ponudnik za istrski odsek je Kolektor CPG s turškima partnerjema Yapi Merkezi in Özlatin. Ta konzorcij je bil že izbran za gradnjo prvega, kraškega odseka drugega tira.Predstavniki Kolektorja CPG in turških partnerjev so si prejšnji teden že ogledali, kje bodo v prihodnjih petih letih gradili novo progo. »Vodstvo turških partnerjev je bilo v Sloveniji. Vedo, da je to pomemben projekt ter bodo resno in nemudoma pristopili k izvedbi. Začele so se že priprave za prihod delavcev in opreme,« je povedal direktor novogoriškega gradbenega podjetja Kristjan Mugerli.2TDK je Kolektor CPG s turškima podjetjema prejšnji teden že izbral za gradnjo kraškega dela drugega tira. Ta podjetja so namreč oddala najugodnejšo ponudbo v višini 403,6 milijona evrov, medtem ko je bil konzorcij pod vodstvom avstrijskega Strabaga ta del proge pripravljen zgraditi za 60 milijonov evrov več. Slovensko-turški konzorcij pa je edini oddal finančno ponudbo za istrski odsek proge, in sicer za 224,7 milijona evrov brez DDV. Kolektor je torej s partnerskima podjetjema oba odseka 27-kilometrske proge pripravljen zgraditi za 628,3 milijona evrov.V 2TDK pričakujejo, da bodo aprila podpisali pogodbo za gradnjo drugega tira, nato pa bodo sledila uvedba v delo in pripravljalna dela. Kolektor CPG sicer že zdaj gradi dostopne ceste za gradnjo drugega tira.V 2TDK pri tem načrtujejo tudi tretji sklop razpisov za tire in signalnovarnostne naprave. Razdelili so jih na več delov, prvega bodo objavili aprila. V tem sklopu nameravajo med drugim objaviti tudi razpis za popravilo državnih in občinskih cest. Tretji sklop je ocenjen na 145 milijonov evrov.Dela na drugem tiru med Divačo in Koprom bodo končana leta 2025, leto pozneje pa bo tir predan v uporabo, je zatrdil direktor 2TDK Pavle Hevka.