2TDK podaljšal rok za oddajo ponudb za drugi tir

Nadzorni svet družbe 2TDK, vodi jo, je potrdil podaljšanje roka za oddajo ponudb gradbincev, ki jim je družba v prvi fazi razpisa priznala usposobljenost za gradnjo. S 4. januarja prihodnje leto je tako rok podaljšan do 1. februarja 2021. Podaljšanje je pričakovano in smo ga napovedali v članku: 2TDK bo podaljšal rok za oddajo finančnih ponudb: 2TDK bo meseca podaljšal rok za oddajo finančnih ponudb Kot so v sporočilu za javnost pojasnili v 2TDK, je razlog za podaljšanje roka to, da še niso prejel vseh odločitev Državne revizijske komisije v revizijskih zahtevkih.Komisija je že ugodila avstrijskemu Strabagu in razveljavila odločitev 2TDK o priznanju sposobnosti konzorcija Gorenjske gradbene družbe, CGP in češkega Metrostava za gradnjo drugega tira. Zavrnila pa je zahtevka za revizijo, ki sta ju vložila turška gradbinca JV YDA in Unitek . Na mizi ima komisija še štiri zahtevke neizbranih ponudnikov.V podjetju sicer računajo na podpis pogodbe spomladi prihodnje leto, saj se z začetkom največjega infrastrukturnega projekta v državi mudi. Razpis za glavna dela v okviru tega milijardnega projekta je sicer razdeljen na dva dela, in sicer od Divače do Črnega Kala in od Črnega Kala do Kopra.