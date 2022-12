Adria Tehnika je pridobila certifikat EN 9110

Adria Tehnika, članica skupine Avia Prime, s sedežem na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana, je pridobila certifikat EN 9110 kot priznanje za uveden sistem vodenja kakovosti, prilagojen zahtevam organizacij za vzdrževanje letal.

»Na ta dosežek smo zelo ponosni, saj odraža naša prizadevanja za doseganje najvišjih standardov in kakovosti storitev. Ob hkratni rasti naše skupine in razvoju letalstva bo naša slovenska podružnica z vzdrževanim sistemom vodenja kakovosti in vpeljanimi dobrimi praksami prispevala k skupnemu prihodnjemu razvoju in rasti naših globalnih produktov,« je povedal Piotr Kaczor, glavni izvršni direktor skupine Avia Prime.

Osredotočenost na pričakovanja strank

Adria Tehnika je eno izmed vodilnih evropskih podjetij za vzdrževanje in servisiranje letal (MRO), certifikat pa zanje predstavlja mednarodno potrditev kakovosti na področju vzdrževanja in servisiranja letal ter sestavnih delov. Poudarja osredotočenost na izpolnjevanje in preseganje pričakovanj strank ter najstrožjih letalskih predpisov in zahtev proizvajalcev, h katerim je zavezana skupina Avia Prime, so sporočili iz podjetja.

»Verjamem, da bomo s pridobljenim certifikatom še povečali zaupanje naših strank in okrepili že stkana dolgoletna partnerstva v letalski industriji. Zastavljene visoke standarde uresničujemo v celotnem življenjskem ciklu naših storitev. Rad bi se zahvalil vsem našim usposobljenim strokovnjakom za njihov prispevek, ne le k pridobitvi tega certifikata, temveč tudi k doseganju visoke ravni kakovosti pri vsakodnevnem delu,« je še povedal Kaczor.