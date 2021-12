Adria Tehnika je pridobila dolgoročni posel z Wizz Airom

Adria Tehnika, vzdrževalec letal z Brnika, je podpisala novo dolgoročno pogodbo z madžarskim Wizz Airom.

Dolgoročno sodelovanje temelji na štiriletni pogodbi z možnostjo podaljšanja za eno leto in je pomemben mejnik in nov uspeh Adria Tehnike, so sporočili iz podjetja, ki je del skupine Avia Prime: »Wizz Air je zaradi obsega potrebe po vzdrževanju in servisiranju letal na letni ravni svoje tveganje razpršil in s tem namenom izbral več podjetij, ki bodo skrbela za ustrezno pripravljenost letal – med njimi tudi Adria Tehniko, eno izmed vodilnih podjetij v Evropi na področju servisiranja in vzdrževanja letal, ki v svetu aviacije še posebej slovi kot izjemen in izkušen strokovnjak servisnih in vzdrževalnih del za družino letal Airbus A320. Prvi pregled Wizz Airovega letala bo tako opravljen jeseni 2022.«

FOTO: Bernadett Szabo/Reuters

Nizkocenovni letalski prevozniki so del segmenta, kjer je v zadnjih letih opazna izjemna rast, in to kljub hitro spreminjajočemu se okolju, pravijo v Adria Tehniki: »Glavni igralci na trgu nizkocenovnih letalskih prevoznikov imajo namreč naročena nova letala, povečujejo število letalskih linij in njihovo pogostost, zato lahko upravičeno pričakujemo, da bodo v prihodnje imeli pomembno vlogo. Če bodo napovedi obveljale, bo rast imela tudi neposreden vpliv na skupino Avia Prime, saj trenutno stranke iz segmenta nizkocenovnih letalskih prevoznikov predstavljajo 22-odstotni delež njenih prihodkov.«