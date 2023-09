Ustanovljen novi sklad zasebnega kapitala Advance Capital Partners

Adventura Investments je v zgolj osmih letih postala ena izmed največjih slovenskih poslovnih skupin, ki jo sestavlja več kot deset podjetij iz različnih panog s skoraj 2000 zaposlenimi in več kot 400 milijonov evrov skupnih prihodkov. Ker je struktura poslovanja presegla obstoječe okvire, je bila sprejeta odločitev za ustanovitev neodvisnega upravljavca skladov zasebnega kapitala Advance Capital Partners. Ta bo upravljal alternativni investicijski sklad Advance Capital Partners d. d., AIS, k. d., v katerem bo Adventura Investments ključni vlagatelj. Sklad bo ob izpolnjevanju še višjih profesionalnih standardov nadaljeval poslanstvo Adventure Investments, obenem pa mu bo tudi bistveno olajšan vstop v nove naložbe in bo omogočal nadaljnjo širitev podjetij v regiji, so sporočili iz Adventure Investments. To je bila družinska pisarna družine Klarič oziroma Darka Martina Klariča.

Darko Martin Klarič je eden najbogatejših Slovencev in bo zgolj eden od vlagateljev. FOTO: Jure Eržen/Delo

Za predsednika uprave Advance Capital Partners je bil imenovan dosedanji glavni izvršni direktor in solastnik Adventure Investments Aleš Škerlak. V upravi sta se Škerlaku pridružila še Tim Umberger, ki je doslej deloval kot partner v družbi East Capital in je bil aktiven na področju upravljanja premoženja zlasti na področju Srednje in Vzhodne Evrope, in Matej Runjak, ki je v zadnjih dveh desetletjih aktivno sodeloval pri najzahtevnejših transakcijah ter upravljanju naložb, pred prihodom na Advance Capital Partners pa je bil glavni izvršni direktor družbe za upravljanje alternativnih naložb Trigal. Na Advance Capital Partners se je prezaposlila tudi celotna ekipa Adventure Investments.

Big Bang bo prenesen, Nomago ne

Adventura Investments bo po pridobitvi vseh regulatornih dovoljenj in izpolnitvi odložnih pogojev na sklad prenesla svoji naložbi v Skupino Big Bang, ki se po lanskem prodoru na hrvaški in bosanskohercegovski trg zdaj širi tudi v Srbijo, in vodilno slovensko podjetje za digitalizacijo poslovanja Margis, ki je nastalo z združitvijo dveh uspešnih IT-podjetij. Glavni fokus sklada, ki bo investiral zlasti v IT, obnovljive vire energije, maloprodajo, mobilnost, zdravstvo in industrijo, so naložbe v razponu od 10 do 30 milijonov evrov, pri vsaki od naložb pa je cilj razviti vodilnega igralca v regiji Adriatic.

Adventura Investment ostaja zasebna investicijska skupina, katere največja naložba bo delež v skladu, ki ga bo upravljal Advance Capital Partners. Tudi po zaključku transakcije bo imela Adventura Investments v lasti lastniške deleže v Nomagu, družbi Anticus (nosilec franšize SIXT za Slovenijo in Hrvaško) in Navtičnem centru Liburnija ter nekatere druge manjše naložbe, še pravijo v Adventuri.