Adventura prevzela franšizo Sixt v Sloveniji

V nadaljevanju preberite:

Adventura Investments je dobila dovoljenje Agencije za varstvo konkurence za prevzem podjetja Anticus in s tem tudi dveh hčerinskih družb na Hrvaškem. Te so nosilec franšize rent-a-car Sixt v Sloveniji in na Hrvaškem. Dosedanji lastnik Miha Debevc in Adventura Investments sta se o prevzemu dogovorila oktobra lani.



V članku lahko preberete, kakšni so načrti skupine Adventura s prevzetim podjetjem. Pa tudi, kako je lansko leto vplivalo na poslovanje.