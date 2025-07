Afrika ni testno območje za sončno geoinženirstvo

V nadaljevanju preberite:

Afrika trpi zaradi najhujših posledic podnebne krize, ki je ni povzročila. Medtem ko vse višje temperature, nestalno deževje, suše in poplave uničujejo skupnosti in ekosisteme po vsej celini, tisti na Zahodu, ki so najbolj odgovorni za globalno segrevanje, pripravljajo načrte, da bi v afriških državah preizkusili špekulativne tehnološke rešitve. Ta igra s prihodnostjo celine – in planeta – je hudo dejanje podnebne nepravičnosti in žalitev afriških voditeljev, od katerih so številni javno izrazili zaskrbljenost zaradi spodbujanja in normalizacije takšnih tehnologij.