Eden od ključev za rešitev afriških težav z zanesljivostjo in cenovno dostopnostjo električne energije so večje naložbe v omrežja. Pravilne naložbe v prenos lahko pomagajo stabilizirati omrežje, zmanjšati izpade, izboljšati učinkovitost in bolje izkoristiti najcenejše vire energije, ne glede na to, kje na celini so. Brez prenosa bodo vse druge naložbe v proizvodnjo električne energije in gospodinjske priključke verjetno ostale neizkoriščene.