Agonija kratkoročnih težav in dolgoročnih izzivov

Slovenija se srečuje z vrsto kratkoročnih in dolgoročnih izzivov, ki jih bo treba medsebojno povezati, je mogoče razbrati iz ekonomske analize OECD. Kratkoročni izzivi so povezani predvsem z izhodom iz epidemije in vojno v Ukrajini, srednje- in dolgoročni pa so podnebni prehod in vedno bolj pereča problematika staranja prebivalstva. Toda koliko bo vse to stalo in kdo bo plačal? Se nam obetajo novi davki?