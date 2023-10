Ajdovščina bo dobila biotehnološki kampus

Skupina Sartorius je napovedala svoje dolgoročne načrte za razširitev lokacije v Ajdovščini v kampus v prihodnjih desetih letih. Ta predstavlja pomemben mejnik v razvoju biotehnološke industrije v Sloveniji, saj bi skladno z načrti lahko na Primorskem ustvarili 200 novih delovnih mest z visoko dodano vrednostjo.

Bodoči kampus v Ajdovščini bo po ocenah obsegal skupno površino okrog 30.000 kvadratnih metrov in bo večnamenski kompleks. Vključeval bo prostore za proizvodnjo, raziskave in izobraževanje. Kampus je zasnovan z mislijo na trajnost in bo imel sončno elektrarno ter uporabljal tehnologije za ponovno uporabo stranskih proizvodov za ogrevanje in ponovno uporabo vode.

Sartorius zaposluje 230 sodelavcev

Načrte za kampus so razkrili ob 25. obletnici podjetja BIA Separations, ki ga je Sartorius prevzel leta 2020. Na dogodku, ki sta se ga udeležila tudi predsednik državnega sveta Marko Lotrič in župan občine Ajdovščina Tadej Beočanin, je Sartorius odprl tudi nove poslovne prostore na ajdovski lokaciji. Investicija v vrednosti približno devet milijonov evrov v sosednjo stavbo (prej v lasti Codognotta) bo dodala 4500 kvadratnih metrov k obstoječi površini, ki trenutno znaša 8800 kvadratnih metrov. Vselitev v nove prostore je načrtovana za začetek leta 2024 in bo označila začetek razvoja kampusa.

Biotehnološki kampus Sartorius bo omogočil bivanje, študij in delo.

Na lokaciji v Ajdovščini Sartorius trenutno zaposluje približno 230 sodelavcev. Razvijajo in proizvajajo vodilne produkte za čiščenje in analizo velikih biomolekul, kot so virusi, plazmidi in mRNA, ki se uporabljajo v cepivih ter v celičnih, genskih in drugih naprednih terapijah.

»Z novo stavbo in kampusom bomo lahko izpolnjevali prihodnje potrebe naših strank po tehnologijah za proizvodnjo novosti. Zavezani smo namreč k izboljševanju inovacijskih dejavnosti in k širitvi naše ponudbe za proizvodnjo genske terapije in drugih naprednih terapij,« je dejal René Fáber, vodja divizije za bioprocesne rešitve in član izvršnega odbora podjetja Sartorius.

Preprečiti beg kadra v tujino

Predsednik državnega sveta Marko Lotrič je izpostavil pomen ustvarjanja novih delovnih mest, saj so takšni posamezniki steber razvoja gospodarstva: »Slovenija je država z bogatim strokovnim znanjem ter zelo delavnimi in inovativnimi ljudmi z različnih področij. In prav je, da se spodbuja delovanje podjetij, v katerih lahko visokoizobraženi kader, tisti najbolj zagnani posamezniki najdejo svoje mesto – le tako bomo preprečili odliv mladih talentov v tujino.«

»Lokacija bo oblikovana po vzoru kampusa Sartorius na sedežu podjetja v nemškem Goettingenu in bo prvi tovrstni kampus v Sloveniji. To je jasna in vidna zaveza naši prisotnosti v Ajdovščini in bo prispevala k razvoju te regije,« pa je poudarila Jana Krapež Trošt, sodirektorica Sartorius BIA Separations.

O podjetju Sartorius

Sartorius je vodilni mednarodni partner za raziskave na področju znanosti o življenju in biofarmacevtske industrije. S svojimi inovativnimi laboratorijskimi instrumenti in produkti se divizija skupine Laboratorijski produkti & storitve osredotoča na laboratorije, ki izvajajo raziskave in kontrolo kakovosti v farmacevtskih in biofarmacevtskih podjetjih ter akademskih raziskovalnih inštitutih. Divizija bioprocesnih rešitev s svojim širokim portfeljem izdelkov, osredotočenih na enkratno uporabo, pomaga strankam varno, hitro in ekonomično proizvajati biotehnološka zdravila in cepiva.