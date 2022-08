Več sto milijonov evrov išče investicije

Izziv bo upravljanje prevzetih podjetij

Matjaž Filipič, partner v družbi KF Finance, ki med drugim svetuje pri prodajah in nakupih podjetij ter upravlja sklade Alfi, pojasnjuje, da podjetniki za investiranje denarja od kupnine za lastna podjetja iščejo priložnosti v deležih, delnicah, v nepremičninah, resnih družbah, vstopajo v zagonska podjetja ... »Ker ravno omenjate Joca Pečečnika in Iva Boscarola. Oba sta zelo preudarna in izkušena. Zagotovo sta javnost zavestno obvestila, da bosta vlagala in imata zdaj veliko naložbenih priložnosti na mizi. Z enim od njiju tudi poslovno sodelujemo. Vsak, ki prodaja, po novem pomisli tudi na njiju. Hvala bogu obstajajo premožni slovenski vlagatelji, ker se bo le na tak način lahko razvijal slovenski neborzni kapitalski trg.«

Ne glede, ali je gospodarska rast ali recesija, vedno obstaja konstanten priliv prodajnih priložnosti za kupce, pravi Filipič: »V Sloveniji je nekaj podjetij, ki so ali premajhna ali niso primerno organizirana, da bi bila zanimiva za tujce. V teh lahko lokalni podjetniki z veliko emocijami vidijo priložnost. Bazen potencialnih nakupov so tudi podjetja, ki so v lasti skladov, kot smo Alfi, Generali ali tuji skladi. Ta podjetja so za pravi denar vedno naprodaj. Svoja podjetja pa bi bili ob morebitnem zaostrovanju razmer v gospodarstvu pripravljeni prodati tudi nekateri lastniki.«

V Alfiju pred nakupom preverijo stabilnost podjetja, od koga je to odvisno, kakšen je izdelek in trg, kdo so konkurenti, kaj je njegova konkurenčna prednost, ali lahko panoga raste in konsolidira ... »Pri nas podjetje, ki ne ustvari vsaj milijona evrov EBITDA, ni zanimivo za sklad. Mogoče bi bil za podjetnike, ki iščejo nakupne priložnosti, zanimiv segment podjetij z EBITDA med 100.000 evri in milijon evrov. To pomeni vrednost nakupa med okoli milijon evrov in petimi milijoni evrov.«

A Filipič opozarja, da je ena zgodba nakup podjetja, drugo pa upravljanje družbo. Ali bi imeli novi lastniki voljo, da bi se ukvarjali z dnevnimi težavami, se pogajali z deležniki, motivirali zaposlene ... Lahko bi najeli dobrega profesionalnega menedžerja, vendar si te majhna, kapitalsko šibka podjetja težko privoščijo.

Kot dobro možnost Filipič vidi soinvestitorstvo med vlagatelji in skladi, tudi za večje prevzeme doma in v tujini. S tem bi zbrali denar od več investitorjev, tako aktivnih kot neaktivnih, in zagotovili profesionalno upravljanje s podjetjem. »Šolski primer tega je Alfijev prevzem Merkurja, ko smo za nakup trgovca zbrali več vlagateljev,« doda sogovornik.