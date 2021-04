Znanost ni škodljiva, njena uporaba pa bi lahko bila

V nadaljevanju preberite:

V intervjuju s prof. dr. Majo Ravnikar, direktorico Nacionalnega inštituta za biologijo, smo govorili o analizah odpadnih voda in iskanju RNA koronavirusa. »Vzorci odpadne vode so kompleksni in težavni za analize, na rezultat lahko vplivajo že obilno deževje ali nekatere industrijske odplake, zato je bilo treba vzpostaviti celo vrsto kontrolnih mehanizmov, da lahko zanesljivo diagnosticiramo raven virusa in mutacije RNK.«



Govorili smo tudi o zaščiti rastlin in izzivih, ki jih prinašajo podnebne spremembe. »Smo med vodilnimi laboratoriji v svetu na področju razvoja metod za diagnostiko mikrobov, ki povzročajo bolezni rastlin, saj postavljamo mednarodne standarde, razvijamo nove postopke, metodologije in preizkušamo že obstoječe teste za diagnostiko mikrobov.«