Alarmantno stanje v računovodskih servisih

V nadaljevanju preberite:

V računovodskih servisih se utapljajo v delu, ki se jim je podvojilo zaradi ukrepov, povezanih s covidom-19. Ob tem se je precej zmanjšala navzočnost zaposlenih na delovnem mestu zaradi bolezni, karanten ali varstva otrok. Že pred izbruhom bolezni pa je v panogi primanjkovalo kadra. Delovniki so se močno podaljšali, plačilo nadur je v celoti na ramenih računovodskih servisov.

Sami niso upravičeni do kriznega nadomestila, saj ne zaslužijo manj, ampak se je povečal obseg dela. Tega pa strankam ne morejo zaračunavati, saj marsikatera še rednih plačil ne zmore več. Predlagali so podaljšanje roka za predložitev letnih poročil za lani s konca marca na konec maja, za zdaj so dobli odgovor z Ajpesa, ki pa ni vzpodbuden.