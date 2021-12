Ali so jedrske elektrarne zelene, bo znano 22. decembra

V nadaljevanju preberite:

Jedrska energija je po poročilu JRC, ki ga evropska komisija uporabi za raziskave, in po pismih 12 držav podpornic in petih nasprotnic postala izrazito politično, ne več tehnično vprašanje. Tako prihajajo namigi, da bo odločitev komisije za dopolnitev taksonomije zelenih naložb vsebovala jedrsko energijo, verjetno pa tudi zemeljski plin, zlasti kot prehodno gorivo do podnebno prijaznejših. Ta odločitev naj bi bila objavljena 22. decembra.

»Zdaj je bolj ali manj jasno, da bosta v taksonomijo zelenih naložb prišla tudi jedrska energija in zemeljski plin, evropska komisija se je v to zelo vključila. Končnega dokumenta še ni, je pa to zelo politična zadeva, ne več tehnična. Več pomembnih ustanov je namreč objavilo, da je jedrska energija tako trajnostna, kot so obnovljivi viri,« pravi Tomaž Žagar, predsednik društva jedrskih strokovnjakov.