Ameriške infrastrukturne naložbe pomagajo delnicam

Konec marca ja ameriški predsednik Joe Biden je svoj načrt, imenovan Načrt za ameriška delovna mesta (The American Jobs Plan), s predvideno vrednostjo investicije dobrih dva tisoč milijard dolarjev, poskušal »prodati« v Pittsburghu v Pensilvaniji – predvsem zato, ker od tam prihajajo industrijska podjetja, kot so US Steele, PPG, Howmet Aerospace, Alcoa, WESCO International, Wabtec Corporation in drugi.