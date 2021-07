Ameriški startup HYCU v Sloveniji postavlja nov razvojni center

Finančna injekcija

Podjetje iz Bostona si je zadalo, da v treh letih doseže 5 milijard dolarjev prometa. HYCU je v Sloveniji že prisoten, del njihovega načrta pa je vzpostavitev novega razvojnega središča v prestolnici, razlagajo v podjetju.V Ljubljani, Mariboru in Novi Gorici zdaj zaposlujejo 80 ljudi, v prihodnjem letu želijo število povečati na 160. V skladu s strategijo rasti, v Ljubljani načrtujejo odprtje regionalnega središča za razvoj programske opreme. Središče bo opremljeno s sodobno infrastrukturo, primerno prilagojeni naj bi bili tudi delovni prostori, še obljubljajo v podjetju.»HYCU nadaljuje s pospešenimi vlaganji v slovenski tehnološki sektor. Ponosni smo, da lahko nastopamo kot privlačen delodajalec za inženirje in razvijalce informacijskih tehnologij. Poleg tega bomo na osnovi tega prvega kroga investiranja podprli rast gospodarstva in odpiranje novih delovnih mest v Sloveniji,« odločitev podjetja komentira soustanovitelj in tehnični direktor v podjetjuPostavitev novega razvojnega središča in podvojitev števila zaposlenih v podjetju, je v prvi vrsti posledica pridobitve kapitalske naložbe Bain Capital Ventures. HYCU je namreč konec marca v prvem krogu financiranja pridobil 87,5 milijona dolarjev. Podjetje s sedežem v Bostonu je že po pridobitvi financiranja napovedalo, da bo nadaljevalo s krepitvijo osnovnih dejavnosti in povečalo število zaposlenih.Direktor podjetja in soustanoviteljje napovedal, da si pri HYCU prizadevajo poenostaviti uporabo storitev varnostnega shranjevanja. Želja je, da slednje postane tako preprosto, kot je hranjenje podatkov na Applovi storitvi iCloud.