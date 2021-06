Turizem v Kamniku bodo razvijala mlada zagonska podjetja

V nadaljevanju preberite:

Kamnik dvakrat na leto postane prizorišče startup vikenda, na katerem mladi podjetniki predstavljajo svoje ideje in tekmujejo za denarno nagrado, ki je bila letos največja do zdaj. Tridnevni dogodek je bil prvič odprt za podjetnike iz vse Slovenije in bil hkrati prvič organiziran v tematskem sklopu. Kakšna podjetja so sodelovala na minulem startup vikendu, kdo je sestavljal komisijo? Kaj želi doseči občina Kamnik in kako podjetništvo dojemajo mladi?