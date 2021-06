Od pametnih ovratnic za krave do veganskih izdelkov

Rešitev za kmete

Baterija v pametni ovratnici zdrži nekaj let. FOTO: Tim Preininger

Optimizacija

V Saša inkubatorju, kjer že več let uresničujejo podjetniške ideje v savinjsko-šaleški regiji s programom Podjetniški trampolin, so za spodbujanje podjetništva letos pripravili Startup Generator. Med 41 prijavljenimi podjetji so izbrali najboljša tri – Graška, MooHero in Drolctech –, vsakemu se nasmiha 10.000 evrov nepovratnih sredstev Mestne občine Velenje. Tudi s takimi projekti želijo v občini poiskati nove rešitve na poti prestrukturiranja regije.Če je pri Podjetniškem trampolinu dovolj ideja, morajo v Startup Generatorju ideje že meso postati – razen v primeru Graške, kjer mesa ni. To je podjetje, ki ga je širša javnost poznala po veganski restavraciji Kucha, a ta pandemije ni preživela. Zdaj poslanstvo nadaljuje s proizvodnjo rastlinskih izdelkov, proizvedenih iz regionalnih sestavin, brez umetnih dodatkov.Podjetje Graška izdelke že prodaja v desetih trgovinah, v prihodnjih tednih prihajajo na trg Zagreba in Dunaja, poleti vzpostavljajo večjo proizvodnjo v nekdanjih velenjskih prostorih klasja, jeseni pa prihajajo na police Sparovih poslovalnic. Rojnik pravi, da mu je inkubator pomagal pri iskanju kontaktov, predvsem pri iskanju nove proizvodnje, subvencija pa bo pomagala pri hitrejšem razvoju poslovne ideje. »Hkrati pa gre tudi za motivacijo. Ker ko ostaneš brez vsega in vse od začetka postavljaš, potrebuješ tudi malo spodbude z vseh strani,« pravi.Ekipa podjetja MooHero (, dr.in) je idejo dobila iz prakse. Na domači kmetiji Urbana Rotnika so ugotovili, da veliko denarja izgubijo z zamujenimi gonitvami krav, ki jih imajo 150: »Neosemenitev je strošek za kmetijo in iz tega je bilo na naši kmetiji leta 2019 kar 20.000 evrov izgube. Rešitev je pametna ovratnica. Ta ima senzor, ki spremlja gibanje krave, njeno vedenje in z analizo ugotavlja odstopanja. Ta nam povedo, ali gre za zdravstveni problem ali za potencialno gonitev.« Ko se to zgodi, dobi kmet SMS-sporočilo, da lahko takoj pokliče veterinarja.Ovratnico že testirajo na sto kravah na treh kmetijah. Njihov cilj so kmetije, na katerih imajo do sto krav, kmetje bi za storitev skupaj z ovratnico plačevali naročnino. Trg ni majhen, samo v Sloveniji je okoli 70.000 krav, v Evropi več kot 20 milijonov. V podjetju opozarjajo, da z njihovim izdelkom slovenskim kmetom prihranijo 7,5 milijona evrov, evropskim pa skupaj več kot dve milijardi evrov. Večje kmetije sicer že imajo sisteme, ki krave spremljajo, vendar so zelo dragi, predvsem pa jih ni mogoče namestiti hitro in ne na oddaljenem pašniku. Še letos načrtujejo, da bodo prodali in namestili tisoč ovratnic v Sloveniji.Tudi ustanovitelj podjetja Drolctechje idejo dobil v praksi, ko je še kot študent delal v podjetju s CNC-stroji. Tam je ugotovil, da je orodje, gre za majhna rezilca, ki jih uporabljajo za obdelavo različnih materialov, slabo izkoriščeno. Zasnoval je avtomat za izdajo orodja za CNC-stroje, dva je že prodal, cena je od 27.000 evrov do 32.000 evrov. Za podjetja tak avtomat pomeni velik prihranek, razlaga Drolc: »Podjetje, ki ima deset CNC-strojev, lahko na leto pridela kar 34.000 evrov izgube. Ta avtomat pa optimizira stroške uporabe rezilnega orodja ter vzpostavi celotni monitoring nad porabo materiala. Avtomat je povezljiv z vsemi proizvodnimi programi, ki so na trgu. Omogoča tudi avtomatsko naročanje pri poljubnih dobaviteljih ter izdajo posameznih ploščic, za kar imamo priznan tudi patent.«Direktorica Saša inkubatorja Ana Anžej pravi, da med vsemi 41 prijavljenimi podjetji ni bilo slabih idej: »V duhu prestrukturiranja regije smo želeli spodbuditi visokotehnološka podjetja. Tudi če jih nimamo, jih vzgojimo. Tak primer je podjetje Gift Buddy, ki z umetno inteligenco išče darila. Fantje, ki so to zasnovali, so začeli k nam hoditi že kot dijaki na startupe ob koncih tedna.«