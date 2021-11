Andrej Brglez novi predsednik AMZS

Novi predsednik Avto-moto zveze Slovenije (AMZS) za mandatno obdobje 2021-2025 je postal 52-letni Andrej Brglez. Njegovi glavni cilji bodo krepitev vloge Avto-moto zveze Slovenije v družbi in njeno prilagajanje na izzive mobilnosti, velik poudarek pa bo tudi na razvoju avto-moto športa.

Na današnji skupščini AMZS, največje slovenske nevladne organizacije na področju mobilnosti in nacionalne panožne zveze za motošport in karting, je od 47 prejel 26 glasov, dosedanji predsednik Anton Breznik pa je dobil 21 glasov. Kot so v AMZS zapisali v sporočilu za javnost, je Andrej Brglez sociolog, publicist, raziskovalec in razvojnik vsebin trajnostne mobilnosti, avtor in pobudnik številnih preventivnih akcij za motoriste in voznike osebnih vozil, avtor različnih prometnovarnostnih in okoljskih publikacij, inštruktor varne vožnje in že dve desetletji testni voznik osebnih vozil in motociklov.

»Potrudil se bom, da bomo še okrepili vlogo Avto-moto zveze Slovenije v družbi in da jo bomo pripravili na izzive mobilnosti, s čimer bo tudi članstvo v AMZS še bolj privlačno. Velik poudarek bo na razvoju avto-moto športa, kjer nas prav tako čaka še ogromno dela. Z izkazano podporo se naša skupna pot šele začenja. Na njej nikakor ne bom mogel brez vas. In četudi me je v skladu s statutom AMZS za predsednika predlagalo eno avto-moto društvo, si bom prizadeval, da bom predsednik vseh. Naše skupne cilje bomo dosegli z veliko komunikacije ter v duhu sodelovanja, s čimer bomo prispevali k uresničevanju temeljnega poslanstva AMZS in k dobrobiti naših članov,« je ob izvolitvi dejal Andrej Brglez.

Za predsednika strokovnega sveta za članstvo je bil izvoljen Radomir Stojanović, za predsednika strokovnega sveta za varno mobilnost Ferdo Abraham, za predsednika strokovnega sveta za avto-moto šport pa Tomaž Trajbarič. Člani nadzornega odbora pa so postali Amalija Lukner, Žiga Pungerčar Marn, Adam Kavšek, Rasto Oderlap in Boris Požar, člani častnega razsodišča pa so postali Slavko Šket, Marjetka Steiner, Jožef Cerar, Branko Hojnik in Eva Brulc.