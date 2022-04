Aprila je letna inflacija dosegla 6,9 odstotka

V zadnjem letu so se cene življenjskih potrebščin povprečno zvišale za 6,9 odstotka, povprečna 12-mesečna rast cen pa je bila štiriodstotna (v istem obdobju prejšnjega leta −0,3-odstotna), so izračunali na državnem statističnem zavodu (Surs). Kot ugotavljajo, so na letno inflacijo najbolj vplivale podražitve naftnih derivatov in hrane, na mesečno pa poleg hrane še višje cene počitniških paketov.

Letna rast cen, merjena z evropsko primerljivim harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin (HICP), je bila sicer še nekaj višja, 7,4-odstotna, (lani aprila je bila 2,2-odstotna), povprečna 12-mesečna rast cen pa je bila po tej metodologiji 4,2 odstotna (v istem obdobju prejšnjega leta –0,5-odstotna).

Življenjske potrebščine v aprilu dražje za 2,6 odstotka

Cene blaga so zdaj v povprečju za 7,9 odstotka, cene storitev pa za pet odstotkov višje kot aprila lani. Na drugi strani so začasno nižje cene električne energije (za 21,6 odstotka) letno inflacijo ublažile za 0,8 odstotne točke, ocenjujejo na Sursu.

Na mesečni ravni so se cene življenjskih potrebščin v aprilu primerjavi z marcem zvišale za 2,6 odstotka. Visoka mesečna inflacija pa je predvsem posledica višjih cen živil in počitniških paketov. V skupini hrana so se najbolj podražili olje in maščobe (za sedem odstotkov), meso (za 6,3), zelenjava (5,2) ter kruh in izdelki iz žit (za 2,9 odstotka), na drugi strani so se počitniški paketi podražili za dobrih 19 odstotkov.