Atlantic Grupa lani z rekordnimi rezultati

Atlantic Grupa, kamor spada tudi Droga Kolinska, je v letu 2021 zabeležila 760,3 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar glede na enako predlansko obdobje pomeni 8,6-odstotno rast in znaša celo 9,3 odstotka več kot v predpandemijskem letu 2019. Dobiček pred obrestmi, davki in amortizacijo (EBITDA) znaša 96,6 milijona evrov, kar je 1,1 odstotka več kot v letu 2020. Enaka rast je bila dosežena tudi pri čistem dobičku, ki znaša 46,1 milijona evrov, so sporočili iz podjetja.

Predsednik uprave Emil Tedeschi je ob tem poudaril, da je bilo poslovanje Atlantic Grupe v preteklem letu kljub gospodarskim pretresom zaradi dolgotrajne pandemije covid-19 in težavam z globalnimi nabavnimi verigami izjemno stabilno, jubilejno 30. leto pa so zaključili z doslej najvišjimi prihodki. »Vsi poslovni segmenti ugotavljajo rast, med drugim zaradi znatnih trženjskih vlaganj in vlaganj v osnovna sredstva, pa tudi zaradi boljše epidemiološke slike na vseh trgih ter znatno boljše turistične sezone na Hrvaškem v primerjavi z letom 2020. Zlasti smo ponosni, da smo v preteklem letu na ravni celotne skupine povečali vlaganja v zaposlene z dvigom plač in novimi modeli nagrajevanja,« je še dodal.

Z največjo rastjo Donat in Farmacia

Lekarniška veriga Farmacia je dosegla največjo, 12,1-odstotno rast. Med poslovnimi področji pa poslovno področje Donat z 11,5-odstotno rastjo in strateško poslovno področje Pijače, katerega glavna znamka je Cedevita, z 11,4-odstotno rastjo. Kava kot posamično največja kategorija z 21-odstotnim deležem v skupnih prihodkih ter glavnima znamkama Barcaffè in Grand kafa prav tako izstopa z 8,1-odstotno rastjo, navajajo v podjetju.

Med trgi so v ospredju Hrvaška z 12,8-odstotno rastjo, BiH z 8,8-odstotno in Srbija z 8,3-odstotno rastjo. Lastne blagovne znamke so k skupni prodaji prispevale 62,6 odstotka, principalne 28,1 odstotka, Farmacia pa 9,3 odstotka prihodkov od prodaje.

Nadaljevanje načrtovanih naložb

V skladu s strategijo dezinvestiranja neosnovnih dejavnosti je konec leta Atlantic sklenil prodajo poslovanja, povezanega z znamko otroške hrane Bebi. »Potem ko je bil sredi leta končan postopek prodaje znamke Nelt Grupi, je novembra proizvodno lokacijo Mirna v Sloveniji, kjer so se proizvajali izdelki znamke Bebi, prevzel strateški partner – avstrijska družba Gittis.«

Lani je Atlantic Grupa nadaljevala načrtovane naložbe, med katerimi izpostavlja vlaganja v tehnologijo v Atlantic Štarku, nove oblike pakiranja Cedevite ter novo tovarno Argete v okolici Varaždina. »Gre za investicijo v skupni vrednosti več kot 50 milijonov evrov, ki bo po načrtih ustvarila do 150 novih delovnih mest. Na področju nove rasti smo na trga Hrvaške in Slovenije dali dve novi blagovni znamki, čokolado Jimmy Fantastic in paleto proizvodov na osnovi ovsa Boom Box, s katerima smo dosegli odlične prodajne rezultate.«

Rekordne dividende

Kot še navajajo v podjetju, je skupne dosežke prepoznal tudi kapitalski trg, delnice Atlantica so v letu 2021 dosegle najvišje vrednosti doslej, skupščina Atlantic Grupe pa je odobrila izplačilo rekordnih dividend. »Atlantic Grupa je že petič prejela prvo nagrado za najboljše odnose z vlagatelji, ki jo podeljujeta Poslovni dnevnik in Zagrebška borza, ter priznanje za najboljše korporativno upravljanje, ki ga podeljujeta Hrvaška agencija za nadzor finančnih storitev (HANFA) in Jutarnji list. Poleg tega je po raziskavi portala MojPosao Atlantic peti najbolj zaželeni delodajalec na Hrvaškem, po raziskavah zavzetosti zaposlenih pa je med tremi najboljšimi delodajalci. Decembra lani so razširili nadzorni svet s sedem na devet članov; pridružila sta se dr. Vesna Nevistić, strokovnjakinja z izkušnjami na področjih bančništva, procesov prestrukturiranja in korporativnega razvoja, in Zoran Vučinić, globalni menedžer z izjemno uspešno mednarodno kariero na področju blaga za široko porabo.«