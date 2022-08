Avgusta inflacija nespremenjena pri visokih 11 odstotkih

Letna inflacija v avgustu ostaja enaka julijski, torej 11-odstotna, kar je skoraj petkrat toliko kot avgusta lani, ko je znašala 2,1 odstotka. Zvišale so jo predvsem podražitve goriv in energije ter hrane, ugotavljajo na Sursu.

K letni inflaciji so največ, 4,1 odstotne točke, prispevale višje cene goriv in energije. Trda goriva so se podražila za 66,6, plin za 47,4, tekoča goriva za 40,9, toplotna energija za 40,6, elektrika za 33,3 ter goriva in maziva za osebna vozila za 29,7 odstotka. Za 2,1 odstotne točke so inflacijo zvišale podražitve hrane – najbolj so se podražili kruh in izdelki iz žit (za 16,4), meso (za 14) ter mleko, sir in jajca (za 16,2 odstotka).

Mesečno inflacijo so sicer avgusta za 0,5 odstotne točke znižali cenejši naftni derivati in tako najbolj prispevali k ničelni inflaciji v tem mesecu, še ugotavlja Surs.

Letna rast cen, merjena z evropsko primerljivim harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin (HICP), pa je bila 11,5-odstotna (avgusta lani nekaj čez dva odstotka). Mesečna rast cen je bila po tej metodologiji celo rahlo negativna, −0,1-odstotna, prejšnji mesec pa je znašala 0,9 odstotka.