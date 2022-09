Avgusta se je brezposelnost zmanjšala

Do konca avgusta se je število registriranih brezposelnih oseb znižalo na 53.935, kar je 0,7 odstotka manj brezposelnih kot julija in 22,2 odstotka manj kot v lanskem avgustu, je objavil zavod za zaposlovanje.

Na novo se je avgusta na zavodu prijavilo 3950 brezposelnih oseb, kar je tri odstotke več kot lanskega avgusta. Med novoprijavljenimi je bilo 339 iskalcev prve zaposlitve, 1919 brezposelnih zaradi izteka zaposlitve za določen čas, 43 brezposelnih zaradi stečajev in 587 presežnih delavcev. V primerjavi z lanskim avgustom je bilo za petino več novoprijavljenih iskalcev prve zaposlitve, 3,7 odstotka več presežnih delavcev in 75,3 odstotka manj brezposelnih zaradi stečajev.

Od 4356 brezposelnih oseb, ki jih je avgusta zavod odjavil iz evidence, sta se zaposlili oziroma samozaposlili 2302 osebi, kar je osem odstotkov manj kot julija in 29,2 odstotka manj kot avgusta.

Delodajalci, med katerimi je bilo največ delodajalcev s področja izobraževanja, predelovalnih dejavnosti, gradbeništva ter zdravstva in socialnega varstva, so avgusta zavodu sporočili 17.602 prosti delovni mesti, 57,8 odstotka več kot julija in 14,4 odstotka več kot avgusta lani. Delodajalci povprašujejo največ po delavcih v gradbeništvu in industriji ter čistilcih.