Avtomobili v Evropi za četrtino navzdol

Potem ko je imel evropski avtomobilski trg že v letu 2020 zelo težko sezono, je bil po uradnih podatkih močno v rdečem tudi letošnji januar, seveda zaradi številnih zaprtij ali omejenega delovanja, tudi zaradi enega delovnega dne manj.



Po podatkih Evropskega panožnega združenja Acea je bilo v letošnjem prvem mesecu v Evropski uniji na novo registriranih nekaj več kot 726.000 osebnih avtomobilov, kar je bilo za 24 odstotkov manj kot lanskem prvem mesecu. Prodaja avtomobilov se je sicer konkretno zmanjšala že lani, in sicer za tri milijone, skupna številka je znašala 9,9, milijona, kar je bilo najmanj, odkar omenjeno združenje vodi to statistiko.



Če se vrnemo, v podatkih prejšnjega meseca velja, da je bil med velikimi trgi, ki najbolj vplivajo na skupno številko, padec največji v Španiji (–51 odstotkov) in Nemčiji (–39 odstotkov), nekaj manjši pa v Italiji (–14 odstotkov) in Franciji (–6 odstotkov). Zunaj EU je bil zelo močan upad posla še v Veliki Britaniji, kjer se je število registracij zmanjšalo za 39, kar je bil za to državo največji padec po letu 1970. Padcem se ni mogla izogniti niti Slovenija (–29 odstotkov), ki sicer zaradi majhnosti nima velikega vpliva na skupno številko. Med redkimi trgi, na katerih je šla prodaja navzgor, je bila Švedska, kjer je prodaja zrasla za dobro petino. Med največjimi proizvajalci so bili seveda vsi v minusih, tako je skupina Volkswagen nazadovala za skoraj 27 odstotkov, na novo združeni Stellantis (PSA in FiatChrysler skupaj) za 26 odstotkov in Renault za 22 odstotkov.

