Avtomobilska industrija poskuša nadomestiti zamujeno

Trobiš pravi, da zaznavajo povečanje števila naročil, predvsem pa težnjo po tem, da se nadomesti čim več zamujenega. FOTO: Tomi Lombar/Delo

V LTH Castings optimistični

Unior: Nejasne napovedi za naprej

Trenutna rast naročil je med drugim posledica kopičenja zalog pri končnih izdelovalcih avtomobilov. Te skrbi, da bi se spet pojavile težave z dobavo, kot se je to zgodilo spomladi. FOTO: Cargo-partner

Med kovinarji je okužb malo

Letošnje leto je za dobavitelje avtomobilske industrije zelo razburkano, se pa razmere v zadnjem četrtletju vendarle stabilizirajo, stanje v industriji opiše direktor Boxmarka: »Zaradi takšnih in drugačnih ukrepov za omejitev širjenja virusa ter težav z dobavo avtomobilska industrija letos kar tri mesce ni delala, kar je velik izpad poslovanja. Konec leta vendarle že zaznavamo povečanje števila naročil, predvsem pa težnjo po tem, da nadomestimo čim več zamujenega v letošnjem letu.«Sicer pa na rast poslovanja dobaviteljev v avtomobilski industriji zelo vpliva tudi skrb izdelovalcev avtomobilov pred ponovnim padcem dobaviteljskih verig, ugotavlja Trobiš, ki dodaja: »Na strani izdelovalcev avtomobilov opažamo povečevanje zalog, saj je zaupanje v sedanje razmere majhno. Skrbi jih, da bi se spet pojavile težave z dobavo, kot se je to zgodilo spomladi.«»Kljub zelo zahtevnim okoliščinam poslovanja zaradi pandemije koronavirusa letos ohranjamo stabilno poslovanje in dobre obete za prihodnje. Naročila so se v drugi polovici leta vrnila na načrtovane ravni, zato predvidevamo, da bomo do konca leta dosegli okoli 80 odstotkov za letos prvotno načrtovane prodaje,« leto povzamejo v škofjeloškem LTH Castings. Ti opozarjajo, da ustavitev proizvodnje pri končnih proizvajalcih avtomobilov pomeni zmanjšanje števila naročil za celotno dobaviteljsko verigo, saj so podjetja v avtomobilski industriji zelo povezana. Vendarle upada v drugem valu ni bilo.Napovedi za panogo kažejo, da naj bi se število prodanih avtomobilov na raven leta 2019 vrnilo šele do leta 2025. V LTH Castings so bolj optimistični, saj pravijo, da so nadgradili sodelovanje predvsem pri ključnih komponentah elektromobilnosti, ki je prihodnost avtomobilske industrije. »Po letošnjem upadu prihodkov med epidemijo covida-19 bomo zaradi novo pridobljenih projektov že prihodnje leto spet ustvarili prihodke na ravni lanskega leta,« predvidevajo v LTH Castings in hkrati dodajajo: »Pomembno je tudi, da sodelovanje s partnerji na razvojnih projektih ves čas poteka nemoteno. Poleg tega smo v tem času pridobili še številne nove posle; lani za skoraj 80 milijonov evrov letne prodaje, od začetka letošnjega leta pa za še dodatnih 77 milijonov evrov. Ker gre za projekte, ki se bodo zagnali v dveh ali treh letih, bo vpliv na poslovanje v prihodnjih letih vsekakor pozitiven.«Da so se razmere poslovanja v zadnjih mesecih stabilizirale, poudarjajo tudi v Uniorju, kjer je obseg dela in naročil že na ravni lanskega leta. »Napovedi naročil naših kupcev za prihodnje mesece so še vedno zelo nejasne. Kupci sami težko napovedujejo prihodnje poslovanje, hkrati pa kot večina dobaviteljev v avtomobilski industriji ocenjujemo, da bo trajalo vsaj dve leti, da se bo panoga povrnila na obsege poslovanja iz leta 2019. Trenutno je zelo pomembno, da ohranjamo obratovanje, kajti v 75 odstotkih so naši kupci renomirana avtomobilska podjetja, ki obratujejo intenzivno in brez omejitev ter pričakujejo redne dnevne dobave,« pravijo pri Uniorju.V Uniorju na trgu zaznavajo vse več optimizma, pozitiven vpliv na obseg dela pa ima tudi konjunktura na Kitajskem, kamor so usmerjeni vsi veliki avtomobilski proizvajalci in prodajo velik delež svojih vozil. »Zaradi posledic epidemije koronavirusa smo v prvem četrtletju zabeležili 14,5-odstotni upad čistih prihodkov od prodaje, v drugem četrtletju je bil upad kar 55,2-odstoten glede na drugo četrtletje preteklega leta. V tretjem četrtletju se je stanje počasi izboljšalo, padec prodaje je bil v tem obdobju glede na tretje četrtletje preteklega leta 11,2-odstoten, pri čemer smo septembra za 3,6 odstotka že presegli prihodke septembra lani,« pravijo v Uniorju.Trenutno so njihova naročila stabilna, dobri so tudi obeti za naprej. Prepričani so, da bo v prihodnjem letu veliko odvisno od uspešnega odgovora predvsem Evrope na izzive, povezane s pandemijo in uspešnosti cepiv.V Združenju kovinske industrije na GZS pozorno spremljajo podatke o širjenju okužb s koronavirusom na delovnih mestih v podjetjih, ki sodijo v njihovo panožno združenje. Podatki, ki jih tedensko zbirajo že od novembra, so v zadnjem tednu pokazali, da je delež med zaposlenimi, ki so odsotni zaradi prebolevanja koronavirusa, zelo nizek, saj znaša le 1,8 odstotka.