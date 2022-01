Avtomobilska industrija v 2022 v skorajšnjo normalnost

V nadaljevanju preberite:

Med glavnimi izzivi za svetovno gospodarstvo v 2022 bodo še nekaj časa motnje v dobavnih verigah, višje cene in obrestne mere, prilagajanje okoljskim standardom in spremembe davčne regulative, nove priložnosti in izzive pa bodo prinesle nove tehnologije. Cene surovin bodo ostale povišane, proizvajalci in prodajalci bodo ob okrevanju gospodarstev težje zadostili povečanemu povpraševanju, kar bo vplivalo na prodajne napovedi tudi pri avtomobilski industriji, kjer je sicer pričakovati vrnitev v skorajšnjo normalnost, izpostavljajo v oddelku za raziskave The Economist Intelligence Unit (EIU) v nedavni študiji Industrije v 2022.