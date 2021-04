Nazaj na raven izpred dveh let

Še naprej so za kupce daleč najbolj zanimivi bencinsko gnani avtomobili. FOTO: Leon Vidic/Delo

V pravkar končanem marcu je bilo pri nas na novo registriranih več kot 7000 osebnih avtomobilov, kar je po šibkih januarju in februarju prvi prodajni močnejši mesec letošnjega leta. Številka je nekajkrat višja kot lani, ko smo prvič doživeli popolno zaprtje, je pa zelo podobna marcu izpred dveh let.Po podatkih Sekcije za osebna motorna vozila pri TZS, za katero jih pripravlja analitična družba Ardi, je bilo marca v Sloveniji na novo registriranih 7067 osebnih avtomobilov, kar je bilo za 157 odstotkov več kot v tem mesecu lani, ko smo imeli prvo zaprtje zaradi virusne krize. Podatek pa je skoraj identičen prodaji iz marca leta 2019, ko je ta znašala 7055 osebnih vozil. Podobno velik skok je bil pri lahkih gospodarskih vozilih, marčne 1103 registracije so bistveno več od komaj 400 v lanskem marcu.Če se vrnemo k avtomobilom, velja, da je letošnje skupno število registracij v prvem četrtletju z nekaj več kot 16.000 avtomobili za 12 odstotkov višje kot v prvem kvartalu leta 2019. Med posameznimi segmenti velja, da je še vedno prisotna rast športnih terencev, tisti manjših mer so po tržnem deležu (16 odstotkov) celo vodilni na celotnem trgu. Če seštejemo vse kategorije SUV, dosegajo skupaj skoraj 39 odstotkov trga (v lanskem prvem četrtletju 34 odstotkov).Pri vrstah pogona je tako kot že nekaj let vodilni bencinski motor, ki je v prvem četrtletju v Sloveniji predstavljal skoraj 60 odstotkov vse prodaje (9684 vozil), dizelski pa 30 odstotkov (4822 vozil). Ostalo, približno desetino, predstavljajo različne vrste tako imenovanih alternativnih pogonov. Statistika Ardi je med te uvrstila nekaj več kot 1300 blagih in samopolnilnih hibridov, 342 popolnoma električnih avtomobilov, 123 vozil na plin in (le) 22 priključnih hibridov.