Avtomobilski dobavitelji odpuščajo

Napovedi o pritisku na avtomobilsko dobaviteljsko industrijo ob prehodu na nove pogone so znani, zdaj prihaja nov krog opozoril o prestrukturiranju, še posebej v Nemčiji, ki je najmočnejša avtomobilska sila. Različna poročila o različnih podjetjih govorijo o nekaj tisoč presežnih delavcih.

Nemški dobavitelji navajajo težave zaradi visokih vstopnih stroškov prehoda na električni pogon in po drugi strani trenutno šibkega povpraševanja po teh vozilih, v naslednjih letih naj bi konkretno zmanjšali število zaposlenih. Zaposleni nemškega dobavitelja ZF Friedrichshafen so tako sredi tedna protestirali, ker želi vodstvo podjetja, ki po svetu zaposluje 165 tisoč ljudi, zapreti dva obrata v Nemčiji in po najslabšem scenariju do leta 2030 v matični državi število zaposlenih zmanjšati za dvanajst tisoč. V vodstvu menda navajajo, da je za proizvodnjo določenih sestavnih delov električnega pogona potrebno dvakrat manj dela kot pri sestavnih delih za motorje z notranjim zgorevanjem.

Največji evropski avtomobilski dobavitelj Bosch je že prejšnji teden napovedal, da bi lahko do konca leta 2026 v enoti za elektroniko in programsko opremo število zaposlenih zmanjšali za 1200, kot razlog navajajo visoko inflacijo ter naraščajoče stroške energije in surovin, vse to pa upočasnjuje prehod v smeri električnih vozil. Skoraj 80 odstotkov omenjenega zmanjšanja zaposlenih naj bi načrtovali v Nemčiji.

To sicer ni prva takšna napoved iz Boscha, kot je poročal Reuters, so že decembra napovedali, da bi lahko v razvoju, administraciji in prodaji število zaposlenih znižali za 1500. Kot je prav tako znano, je še eden nemških dobaviteljskih velikanov Continental že lani novembra napovedal, da bo v svojih avtomobilskih enotah po svetu odpustil več tisoč ljudi. Sicer so vse to šele napovedi, sledila bodo verjetno še ostra pogajanja med sindikati in vodstvi podjetij.V težavah so tudi manjša podjetja, Automobilwoche poroča o predlogu za stečaj družbe Auto-Kabel-Gruppe, ki zaposluje 600 ljudi.

Delovne sile ne zmanjšujejo le nemški dobavitelji, Reuters navaja napovedi različnih odpuščanj tudi v švedskem Autolivu (zračne blazine), francoskem Michelinu (pnevmatike, odpuščanja so prav tako predvidena v Nemčiji) in britanski družbi Johnson Matthey (katalizatorji).