Banka Slovenije lahko odškodnino plača le ob neskrbnem ravnanju

Sodišče Evropske unije je danes razglasilo sodbo glede zakona o sodnem varstvu imetnikov kvalificiranih obveznosti bank in v skladu s pričakovanji presodilo, da rešitev, po kateri bi morala Banka Slovenje iz svojih sedanjih in bodočih rezerv v vsakem primeru plačati odškodnine za bančne izbrise, ni v skladu s pogodbo o delovanju Evropske unije. To je v svojih predlogih Evropskemu sodišču v Luksemburgu menila že generalna pravobranilka Juliane Kokott.

Na sodišče EU se je, kot je znano, obrnilo slovensko ustavno sodišče, potem ko je več pobudnikov, med njimi tudi Banka Slovenije, zakon o sodnem varstvu razlaščenih imetnikov delnic in podrejenih obveznic saniranih bank dalo v ustavno presojo. Sodišče EU je zdaj odgovorilo, da je Banka Slovenije lahko odgovorna za škodo izbrisanih imetnikov finančnih inštrumentov le, če je dokazano resno kršila dolžnost skrbnega ravnanja oziroma če izbris ni bil nujen za zagotovitev stabilnosti finančnega sistema ali pa so nekdanji imetniki finančnih instrumentov zaradi navedenega izbrisa utrpeli večje izgube, kot bi jih utrpeli v primeru stečaja zadevne finančne institucije. Poleg tega Banka Slovenije ne more kriti škode izbrisanim imetnikom finančnih inštrumentov zgolj zaradi nizkih prihodkov in odpovedi drugim pravnim sredstvom, kot to določa omenjeni zakon, prav tako pa centralna banka po mnenju sodišča za poplačilo odškodnin za izbris ne sme posegati v svoj dobiček in v več kot polovico svojih rezerv, kot to določa zakon.

BS za nov zakon

Slovensko ustavno sodišče bo zdaj na podlagi tega moralo presoditi, ali je zakon skladen z ustavo.

V Banki Slovenije ugotavljajo, da sodba pritrjuje njihovim stališčem, in sicer da je zakon sporen z vidika monetarnega financiranja in finančne neodvisnosti centralne banke. Ob tem dodajajo, da je zato nujna priprava nove zakonske rešitve, ki bo celovito urejala omenjeno področje in bo skladna z evropskim pravnim redom in ustavno ureditvijo Republike Slovenije. Banka Slovenije sicer že dalj časa napoveduje nov zakon, za kar je najela skupino pravnih strokovnjakov.

Ob sanaciji bank v letih 2013 in 2014 je bilo izbrisanih za 960 milijonov evrov podrejenih obveznic in delnic bank, kar je prizadelo več kot 100.000 vlagateljev. Ti zdaj že deveto leto čakajo na možnost pravnega sredstva oziroma vložitev odškodninskih tožb za izgubljeno naložbo.