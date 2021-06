Banka Slovenije potrošnike opozarja na zlorabe imena

V Banki Slovenije zadnje mesece opažajo porast nedovoljene uporabe njihovega imena in logotipa, in sicer za namene oškodovanja potrošnikov. »Gre predvsem za nagovarjanje fizičnih oseb: kršitelji pod pretvezo, da so zaposleni v Banki Slovenije, od potrošnikov terjajo nakazila ali zahtevajo vpoglede v osebne podatke in transakcijske račune,« so sporočili iz centralne banke, ki jo vodi guverner Boštjan Vasle.



V Banki Slovenije ob takih zlorabah opozarjajo, da »kot centralna banka ne opravljamo poslovnih storitev za fizične in pravne osebe in gre torej pri tovrstnih ponudbah ali oglasih za zlorabo našega imena in logotipa. Kršitve obravnavamo v Banki Slovenije, prav tako jih posredujemo pristojnim organom. Potrošnike pa naprošamo, da so pri tovrstnih ponudbah previdni in nas ob dodatnih vprašanjih kontaktirajo.«



V BS vsem tistim, ki so zaznali sumljiva ravnanja, na svoji spletni strani omogočajo prijavo s pomočjo posebnega obrazca za prijavo kršitev. V tem primeru je prijava obravnavana po postopku za preiskavo kršitev, identiteta potrošnikov pa je zavarovana kot zaupna.

Naročite se na e-novice iz gospodarstva: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: