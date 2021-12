Banka Slovenije pripravlja zakonski predlog za novo vlado

V nadaljevanju peberite še:

Ker državno odvetništvo ni vložilo zahteve za obravnavo pred velikim senatom, je sodba Evropskega sodišča za človekove pravice, ki je menilo, da je bila bančnim razlaščencem z izbrisom podrejenih obveznic in delnic v sanaciji bank kršena pravica do lastnine, postala pravnomočna. A zgodba z bančnimi izbrisi kljub temu tudi osem let po sanaciji bank še ni rešena.

Zakaj ne in kje se zatika? Kaj pripravlja Banka Slovenije?