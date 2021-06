Banka Slovenije z optimistično gospodarsko napovedjo

Trije alternativni scenariji

Banka Slovenije je Sloveniji za letos v osrednjem scenariju napovedala gospodarsko rast v višini 5,2 odstotka, kar je 2,1 odstotne točke višje, kot je predvidevala konec lanskega leta. Za prihodnje leto je napoved rasti zvišala s 4,5 na 4,8 odstotka, za leto 2023 pa jo je ohranila pri 3,1 odstotka.Napoved je narejena na predpostavkah da epidemiološke razmere ne bodo zahtevale ponovnega večjega in dolgotrajnejšega zaprtja gospodarstva in da bodo gospodarstvo še naprej podpirali ukrepi denatne in fiskalne politike.Po osrednji napovedi naj bi Slovenija dosegla predkrizno raven BDP v prvem četrtletju prihodnjega leta, rast pa naj bi krepilo domače in tuje povpraševanje.V centralni banki izpostavljajo, da je napovedovanje povezano s številnimi negotovostmi in opozarjajo predvsem na velika tveganja, povezana z nadaljnjim razvojem epidemije. V sodelovanju zz zdravstvene fakultete v v Ljubljani so tako pripravili še tri alternativne scenarije. Najbolj ugoden predvideva razmere brez novih valov okužb, precepljenost prebivalstva in še hitrejše prilagajanje gospodarstva, v tem primeru bi bila rast letos sedemodstotna, predkrizno raven BDP pa bi dosegli že letos, pravi direktorica analitsko raziskovalnega centra BSManj ugoden scenarij predpostavlja premajhen delež cepljenih, jesenski val s strožjimi omejitvenimi ukrepi in gospodarsko rast, ki bi bila za odstotno točko nižja od osrednje napovedi. Ostrejši scenarij pa predpostavlja pojav nove različice virusa, odporne proti obstoječim cepivom, kar bi pomenilo obsežnejše zaprtje države v 2021 in znižanje rasti na tri odstotke.