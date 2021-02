Pričakujemo bistveno izboljšanje v drugi polovici leta

V intervjuju preberite:



»Na ravni sistema so banke leto 2020 preživele relativno dobro, seveda pa so med njimi razlike, ki morda še niti niso tako vidne v rezultatih za lani. Bodo pa precej vidnejše letos, ko pričakujemo, da se bodo zdravstvene razmere v drugi polovici leta začele znatneje umirjati in gospodarska slika izboljševati. Tedaj, po izteku ukrepov, bodo posledice lanskega leta bolj vidne pri prebivalstvu, v podjetniškem sektorju in posledično tudi v bančnem sistemu. Nekatere banke so bolj izpostavljene do sektorjev, ki so bili v krizi najbolj prizadeti, in bo to tudi bolj vidno v njihovih izkazih,« ugotavlja guverner Banke Slovenije Boštjan Vasle.