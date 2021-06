Banke do konca aprila s kar 178 milijoni dobička

Razmere v gospodarstvu so se z izboljševanjem epidemioloških razmer in sproščanjem omejitvenih ukrepov v prvih štirih mesecih leta 2021 začele postopoma izboljševati, kar izboljšuje tudi razmere za poslovanje bank. Te so do konca aprila ustvarile za skoraj 178 milijonov evrov dobička pred davki, kar je za 85 odstotkov več kot v istem obdobju lanskega leta, izhaja iz podatkov Banke Slovenije (BS) o poslovanju bank.



V BS pri tem opozarjajo, da je v prihodnje negotova vzdržnost tako ustvarjenih dobičkov bank, ki so po njihovi oceni posledica enkratnih dejavnikov. »Banke so se namreč tudi v prvih štirih mesecih tega leta soočale z zmanjševanjem neto obrestnih prihodkov, hkrati pa sta povečanje neobrestnih prihodkov in neto sproščanje oslabitev in rezervacij pretežno enkratne narave, zato na daljši rok ne moreta kompenzirati padajočih obrestnih prihodkov.« Delež nedonosnih izpostavljenosti (NPE) se je v aprilu zmanjšal, a prav tako predvsem zaradi vpliva enkratnega dogodka, brez katerega bi bil delež podoben kot marca.



V BS sicer pričakujejo, da bodo posledice epidemiološke krize na posameznih segmentih poslovanja bank vidne z zamikom. Rast vlog se je do aprila upočasnila predvsem zaradi oživljanja gospodarskih dejavnosti in s tem povečanja možnosti za trošenje in investicije. Od marca ponovno pozitivna rast posojil gospodinjstvom se je z aprilom še okrepila, ustavilo pa se je tudi poglabljanje medletnega krčenja posojil podjetjem, še poudarjajo v BS.

