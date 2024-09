Banke do konca julija spet z rekordnimi dobički

Slovenske banke še naprej poslujejo z rekordnimi rezultati. V prvih sedmih mesecih so ustvarile za 791 milijonov evrov dobička pred davki (oziroma 690 milijonov po davkih), kar je za skoraj četrtino več kot v istem obdobju lanskega leta, izhaja iz podatkov Banke Slovenije.

Banke so ustvarile za dobrih 927 milijonov čistih obrestnih dohodkov, kar je za šestino več kot do konca julija lani. Obrestne odhodke so medletno zvišale za 75 odstotkov, operativne stroške pa za skoraj petino. Za dobrih 62 odstotkov so zvišale tudi oslabitve in rezervacije, na dobrih 36 milijonov evrov.

Rast bančnih vlog gospodinjstev se sicer počasi umirja, v juliju pa so presegle 27 milijard evrov, kar je medletno le še dva odstotka več.