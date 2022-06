Banke letos z manj dobička, a več posojajo kot lani

Banke so v prvih štirih mesecih leta 2022 ustvarile za 132 milijonov evrov dobička pred davki, kar je četrtina manj kot v enakem obdobju lani. »Dobiček se je znižal zaradi nižjih prihodkov iz enkratnih učinkov in oblikovanja neto oslabitev in rezervacij, medtem ko se neto obrestni prihodki in neto prihodki iz opravnin v primerjavi z enakim obdobjem lani krepijo,« ugotavljajo v Banki Slovenije v mesečni publikaciji o poslovanju bank.

V centralni banki sicer še izpostavljajo, da so »trenutne ugodne gospodarske razmere pozitivno vplivale na poslovanje bančnega sistema. Postopna normalizacija gospodarskih razmer in povečana zasebna potrošnja sta pomembno prispevali k upočasnitvi rasti vlog gospodinjstev in nefinančnih družb ter h krepitvi kreditiranja nebančnega sektorja.«

Slovenija je z aprilsko 7,6-odstotno medletno rastjo posojil gospodinjstvom presegla raven pred izbruhom pandemije in se znova uvrstila med četrtino evrskih držav z najvišjimi rastmi. Zlasti izstopa kreditiranje prebivalstva s stanovanjskimi posojili s kar 11,4-odstotno medletno rastjo. Na drugi strani pa potrošniška posojila upadajo, aprila je bil njihov obseg medletno za 2,8 odstotka manjši.

Banke so nasploh v prvih štirih mesecih precej okrepile kreditiranje nebančnega sektorja in dosegle skoraj 10-odstotno medletno rast. Aprilski prirast posojil je bil največji po oktobru lani in več kot dvakrat tolikšen kot povprečni mesečni prirast od aprila 2021 do marca 2022. K tej rasti je največ prispevala rast posojil podjetjem, ki je aprila medletno dosegla 11,8 odstotka, še ugotavljajo v BS.