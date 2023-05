V nadaljevanju preberite še:

Bančni prihodki od obresti so v zadnjem desetletju vse do leta 2021 padali, odtlej pa spet rastejo. Banke so obrestni primanjkljaj pokrivale z višjimi neobrestnimi prihodki oziroma precej višjimi cenami za različne storitve. A čeprav obrestni prihodki zdaj spet rastejo. Preverili smo, ali si lahko komitenti zato obetajo cenejše storitve.