Banke v devetih mesecih 819 milijoni dobička pred davki

Banke v Sloveniji letos nadaljujejo z rekordnimi poslovnimi rezultati. V prvih devetih mesecih so ustvarile za 819 milijonov evrov dobička pred davki, oziroma za 123 odstotkov več kot v enakem času lani, dobiček po davkih pa so povečale na blizu 714 milijonov evrov, kar za 120 odstotkov presega primerljivi lanski dosežek, izhaja iz zadnjih podatkov Banke Slovenije.

Na tak poslovni izid v prvih treh trimesečjih so odločilno vplivali predvsem čisti obrestni prihodki, ki so se z lanskih 505 milijonov povečali kar na milijardo 29 milijonov evrov. Neobrestni prihodki bank so se letos znižali za slabih šest odstotkov, na drugi strani pa so banke operativne stroške primerjalno povečale za sedem odstotkov. Prav tako so se letos s 14 na 21 milijonov evrov povečale tudi slabitve in rezervacije, ki še vedno ostajajo relativno nizke.

Banke so tako v letošnjih prvih devetih mesecih v primerjavi z enakim obdobjem lani bistveno izboljšale svoje kazalnike dobičkonosnosti. Donosnost aktive pred obdavčitvijo (ROA) so zvišale z 1,01 na 2,16 odstotka, donosnost kapitala pred obdavčitvijo pa kar z 9,94 na 20,83 odstotka. Skoraj podvojila se je tudi obrestna marža, in sicer z 1,47 na 2,85 odstotka.

Zanimivo je, da banke tako močno povečujejo dobičke ob nekoliko zmanjšanem skupnem obsegu kreditiranja. Septembra je namreč skupni obseg kreditov nebančnemu sektorju znašal dobrih 27 milijard evrov, kar je dober odstotek manj kot septembra lani. Od tega se je obseg posojil podjetjem zmanjšal za 1,6 odstotka, posojila prebivalstvu pa so bila večja za 3,2 odstotka (stanovanjska posojila za odstotek, potrošniška pa za dobrih osem odstotkov). Za dobrih šest odstotkov so se medletno zmanjšala tudi bančna posojila državi.

Konec septembra pa se je tudi ustavila rast bančnih depozitov prebivalstva. Skupaj jih je bilo dobrih 26,3 milijarde evrov ali 0,3 odstotka manj kot mesec prej, medletno pa so se depoziti gospodinjstev sicer še povečali, in sicer za 4,8 odstotka.