Banke z višjim dobičkom, a z manj posojili podjetjem

Banke in hranilnice so v prvih dveh mesecih letos ustvarile za 47,7 milijona evrov dobička po davkih, kar je skoraj petina več kot lani v istem obdobju. Ob nižjih neto obrestnih prihodkih so k višjemu dobičku prispevale zlasti višje opravnine pa tudi neto sproščanje oslabitev in rezervacij, ugotavlja Banka Slovenije in dodaja, da je likvidnost bančnega sistema ostala dobra, količniki kapitalske ustreznosti pa so se pri posameznih bankah nekoliko znižali.



Kar zadeva kreditiranje, so bila februarja medletna gibanja podobna mesecem pred tem; šibko ostaja predvsem kreditiranje podjetij, kjer se je upad obsega posojil februarja dodatno poglobil. Pri kreditiranju prebivalstva se je obseg stanovanjskih posojil februarja medletno še povečal, obseg potrošniških posojil pa se je še nekoliko zmanjšal. Prvi podatki za marec pa kažejo okrog 50-odstotno rast tako novoodobrenih stanovanjskih kot novoodobrenih potrošniških posojil glede na mesečno povprečje v letu pred tem.



V mednarodni primerjavi sicer gibanja na področju kreditiranja odstopajo predvsem v segmentu posojil podjetjem; njihov obseg v večini evrskih držav namreč po lanskem porastu ostaja medletno višji, pri nas pa so februarja posojila podjetjem medletno upadla za 2,8 odstotka. To kaže na šibkejši prenos finančno izredno ugodne likvidnosti prek slovenskega bančnega sistema v gospodarstvo, poudarja Banka Slovenije.



Na drugi strani pa so bančne vloge gospodinjstev medletno porasle za kar 12,5 odstotka in so konec februarja dosegle rekordnih 23 milijard 58 milijonov evrov, še kažejo podatki BS.



Naročite se na e-novice iz gospodarstva: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: