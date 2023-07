Banke z visokimi obrestmi letos mastno služijo

Slovenske banke letos v obdobju višjih obrestnih mer zelo dobro zaslužijo. V prvih petih mesecih so namreč ustvarile kar 437,7 milijona evrov dobička pred davki, kar je bistveno več kot v istem obdobju lani (približno 174 milijonov evrov), izhaja iz mesečne informacije po poslovanju bank, ki jo objavlja Banka Slovenije.

Banke so namreč v obdobju do konca maja ustvarile za kar dobrih 540 milijonov evrov čistih obrestnih prihodkov, kar je dvakrat več kot v prvih petih mesecih lani (dobrih 268 milijonov). Konec maja je skupni obseg kreditov gospodinjstvom in podjetjem znašal približno 27 milijard evrov in je bil za pol milijarde nižji kot v začetku leta. Kljub zanemarljivo nizkim obrestnim meram imajo gospodinjstva v bankah za 25,9 milijarde evrov depozitov.