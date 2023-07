Euribor raste, z njim se dražijo tudi posojila

V nadaljevanju preberite:

Obrestna mera euribor se je povzpela na štiri odstotke in hkrati z rastjo te medbančne obrestne mere se dražijo tudi posojila, ki jih najemajo prebivalci in podjetja. A čeprav tako dragega zadolževanja v evrskem območju ni bilo že več kot 14 let, je mogoče pričakovati, da se bodo posojila v prihodnje še podražila.