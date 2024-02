Bencin, dizel in kurilno olje od jutri dražji

Jutri se bodo dvignile najvišje dovoljene drobnoprodajne cene bencina, dizla in kurilnega olja. Za liter bencina bo treba odšteti 1,491 evra, za liter dizelskega goriva 1,523 evra in za liter kurilnega olja 1,170 evra, so sporočili z ministrstva za okolje, podnebje in energijo. Cene bodo veljale do 11. marca.

Pred spremembo je liter bencina stal 1,445 evra, kar pri 50 litrih znese 74,55 evra. Če ne bi regulirali cen neosvinčenega motornega bencina, bi po ocenah ministrstva, pri čemer so upoštevali vse v preteklosti veljavne davke in prispevke, za liter morali plačati 1,552 evra.

Liter dizla se bo podražil z 1,498 na 1,523 evra za liter, kar pri 50 litrih znese 76,15 evra. Za liter kurilnega olja bo, ob nespremenjeni trošarini, ki je trenutno določena na 0,11577 evra za liter, v novem 14-dnevnem obdobju treba plačati 1,170 evra; pred spremembo 1,159 evra. Pri naročeni količini tisoč litrov kurilnega olja bo potrošnik tako plačal 1170 evrov (brez prevoza).

Marže trgovcev so po vladni uredbi o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov ter uredbi o spremembah uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov zunaj območja avtocest in hitrih cest omejene in lahko znašajo največ 0,0783 evra za liter dizelskega goriva in 0,0794 evra za liter NMB-95 ter za kurilno olje največ 0,08 evra za liter.

Cene pogonskih goriv na avtocestnem križu se oblikujejo prosto.

Cene omenjenih naftnih derivatov se bodo tudi v prihodnje izračunavale po metodologiji, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja ameriški dolar–evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov.