BIA Separations odprla nove prostore

Predsednik vladein generalni direktor nemške družbe Sartoriussta danes v Ajdovščini odprla nove proizvodne prostore in laboratorije podjetja BIA Separations – Sartorius, s katerimi v podjetju za petkrat povečujejo svoje proizvodne kapacitete. Na površini 3.200 kvadratnih metrov novih prostorov bo potekala proizvodnja kromatografskih kolon, namenjenih čiščenju novih generacij zdravil, in razvoj metod njihove uporabe. Junija se vodstvu podjetja pridružuje nova direktorica, so sporočili iz podjetja.V podjetju BIA Separations – Sartorius, ki je vodilni razvijalec monolitne tehnologije ter ekskluzivni proizvajalec kromatografskih kolon za proizvodnjo, čiščenje in analizo velikih biomolekul, sledijo načrtovani eksponentni rasti. Danes zaposlujejo 134 ljudi, že letošnje leto pa načrtujejo skleniti s 182 sodelavci. To bo dvakrat več od decembra 2019, ko je ekipa štela 80 zaposlenih.Po napovedi 6-milijonske investicije (10 milijonov z vso opremo), ki so jo v podjetja BIA Separations – Sartorius napovedali v začetku leta 2020, so danes slovesno odprli nove prostore, s katerimi povečujejo svoje proizvodne kapacitete za kar petkrat. Ob novi stavbi se gradbena dela nadaljujejo, saj je za drugo polovico leta načrtovan še zaključek druge faze in dodatnih novih 2.000 kvadrani metrov prostorov, so še sporočili z podjetja.Spomnimo, Slovenski državni holding (SDH) je italijanski družbi Meta Ventures prodal 49-odstotni delež v Meti Ingenium za 2,3 milijona evrov. Edina pomembna naložba družbe tveganega kapitala Mete Ingenium je bil skoraj enajstodstotni delež v Bii Separations. Tri mesece po prodaji državnega deleža pa je nemški Sartorius kupil Bio Separations za 360 milijonov evro v.Pojavili so se očitki o prenizki kupnini za državni delež v Meti Ingenium, tedanja uprava SDH je morala zapustiti državnega upravljavca . Zadeva je na sodišču.